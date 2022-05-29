Пассажирский самолет с 22 пассажирами на борту пропал в Непале

В Непале пропал с радаров пассажирский самолет авиакомпании Tara Air. Об этом сообщает газета The Himalayan Times.

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Воздушное судно вылетело из города Покхары около 9.55 утра.По словам источников в международном аэропорту Трибхуван, связь с самолетом была потеряна через несколько минут после взлета, после входа в воздушное пространство Мустанга.

На борту самолета 9N-AET было 3 члена экипажа и 19 пассажиров: 13 непальцев, 4 индийца и 2 немца.

На поиски отправился вертолет, он исследует район, где последний раз был установлен контакт с самолетом.