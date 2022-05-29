Прогулочный теплоход сел на мель в Татарстане

Пассажирский теплоход «Восход-51» сел на мель при выходе из речного порта Казань на Волге. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Татарстану.

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Теплоход «Восход-512» сель на мель сегодня, около 9 утра.

«Теплоход выполнял рейс Казань - Свияжск, на борту находились 30 человек, в том числе два ребенка. Теплоход сел на мель при выходе из речного порта Казань на 1308-м км реки Волги в 100 м судового хода», - сообщили в МЧС.

Пострадавших в ходе инцидента нет. Пассажиры были сняты с судна и перевезены на берег. Севшее на мель судно не получило повреждений, утечки нефтепродуктов не произошло.

Для снятия судна с мели прибыли теплоходы "Москва-160" и "Альметьевск".

Причина инцидента выясняется.