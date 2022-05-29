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29 минут назад

Скелет без руки и ноги нашли в ручье в Ленобласти

ЧП Столицаиещё 1

В Ленобласти в ручье обнаружили скелет человека без руки и ногиВ Ленинградской области местный житель обнаружил в ручье скелет без руки и ноги.

Скелет без руки и ноги нашли в ручье в Ленобласти
Фото: ТАССТАСС

Как стало известно РЕН ТВ, человеческие останки нашли вечером 28 мая в деревне Снегиревка в Приозерском районе. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что погибшим был, скорее всего, мужчина. Одежда у трупа отсутствовала, как и левая рука и частично правая нога.

Останки, которые лежали лицом вниз по середине ручья Гладыш, направили в морг на экспертизу. Давность и причины смерти неизвестного предстоит теперь выяснить специалистам.

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