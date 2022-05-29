После боксерского поединка в Нью-Йорке произошла давка

По меньшей мере 10 человек пострадали в давке по окончании боксерского поединка на открытой спортивной арене Barclays Center в нью-йоркском районе Бруклин в воскресенье. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала ESPN Майк Коппингер.
"Глава службы безопасности Barclays Center сообщил ESPN, что на главной площади был человек с пистолетом", - написал он. По информации журналиста, люди в панике побежали обратно на арену, "отреагировав на некий шум". По словам Коппингера, на месте происшествия "выстрелов не было, никто не получил огнестрельные ранения".
В воскресенье американец Джервонта Дэвис защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке он выиграл у соотечественника Роландо Ромеро техническим нокаутом в шестом раунде.