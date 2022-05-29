После боксерского поединка в Нью-Йорке произошла давка

"Глава службы безопасности Barclays Center сообщил ESPN, что на главной площади был человек с пистолетом", - написал он. По информации журналиста, люди в панике побежали обратно на арену, "отреагировав на некий шум". По словам Коппингера, на месте происшествия "выстрелов не было, никто не получил огнестрельные ранения".