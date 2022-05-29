Житель Подмосковья напал на соседа с лопатой из-за горы мусора

В престижном поселке Лапино в подмосковном Одинцове произошел конфликт двух соседей из-за свалки мусора на участке одного из них. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Заявитель сообщил о недобропорядочном соседе, создающем угрозу пожара из-за склада вещей на участке. Россиянин рассказал, что очередная просьба убрать мусор закончилась нападением. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, и владелец мусорной кучи набросился на своего оппонента с лопатой. Заявитель, в свою очередь, для защиты применил перцовый баллончик, после чего потасовка сразу же закончилась.
«Там у него уже горы под три метра высотой. Объясняет всем, что это не мусор, а нужные и полезные вещи, стройматериалы, из которых он потом построит дом. Его уже и от электричества отключили в СНТ, чтоб хоть как-то обезопасить деревню от пожара», — рассказал изданию житель поселка Сергей.
Мужчина отмечает, что соседи уже неоднократно обращались в различные жилищные и правоохранительные инстанции с просьбой помочь и обязать бизнесмена вывезти горы мусора из жилой зоны, однако решения данной проблемы найдено не было.
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