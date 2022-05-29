Житель Подмосковья напал на соседа с лопатой из-за горы мусора

«Там у него уже горы под три метра высотой. Объясняет всем, что это не мусор, а нужные и полезные вещи, стройматериалы, из которых он потом построит дом. Его уже и от электричества отключили в СНТ, чтоб хоть как-то обезопасить деревню от пожара», — рассказал изданию житель поселка Сергей.