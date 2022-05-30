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1 час назад

Автомобиль загорелся около дома в центре Москвы

Вечерняя Москваиещё 2

Припаркованная возле дома в центре Москвы машина загорелась. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Автомобиль загорелся около дома в центре Москвы
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Пожар произошел на Тверском бульваре, 3.

— Угроза распространения огня на соседние авто, а также на первый этаж дома. Следует восемь пожарных расчетов, — уточнил источник «ВМ».

В субботу, 28 мая, на юге столицы произошло возгорание в складском помещении с маслами. Возгорание произошло по адресу Загородное шоссе, дом 1, корпус 2. Из гаражного бокса валил густой черный дым.

Еще одно возгорание произошло в одноэтажном здании на Котляковской улице. По информации источника «ВМ», внутри объекта находились газовые баллоны.

Происшествия,Пожар в Москве,Дым от пожаров,
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