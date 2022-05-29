На Урале мужчина сломал ребра сожительнице из-за ревности

В Екатеринбурге 34-летний мужчина в ходе ссоры со своей сожительницей ударил ее кулаком в область ребер, в результате чего женщина получила переломы. Об этом пишет местное издание Е1.

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Уточняется, что конфликт произошел 25 мая на почве ревности. Мужчина сообщил в полиции, что не смог сдержать эмоции и ударил свою возлюбленную. Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Задержанному может грозить до восьми лет лишения свободы. Подробности о состоянии пострадавшей не приводятся.