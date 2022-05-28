26-метровая яхта сгорела в Британии

Пламя охватило 85-футовую (26-метровую) яхту в порту на юго-западе Англии, в Торки, Девон, сообщает Reuters.

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После возгорания судно оторвало от причала и оно некоторое время дрейфовало вдоль пристани в клубах черного дыма.

По словам представителей спецслужб, яхта «хорошо горит». По словам пожарной команды, на борту судна порядка 8000 литров дизельного топлива, из-за чего близлежащие районы и пляжи пришлось изолировать.

«Из-за высокого уровня дыма и испарений мы просим местных жителей держать двери и окна закрытыми», — приводит издание заявление полиции Девона и Корнуолла.

В полиции сообщили, что по предварительной информации пострадавших в результате инцидента нет. Хозяин судна остается неизвестным.

По информации издания Metro, яхта оценивается примерно в £2 млн. Издание The Sun называет сумму в £6 млн.