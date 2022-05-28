На режимном предприятии в Казани произошел пожар

В Казани в субботу вечером, 28 мая, произошел пожар на заводе по производству синтетических моющих средств «Нэфис Косметикс» (бренды Sorti, AOS, BiMAX, «Биолан»). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУМЧС России по Татарстану.
«В 18.02 поступило сообщение о пожаре на территории АО "Нефис Косметикс" (предприятие по производству синтетических моющих средств) по улице Тукая, 152, в Казани. Дым из-под кровли отдельно стоящего здания», - отмечается в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что предприятие является режимным.
Внутри расположенного в центре Казани здания может находиться порядка 40 тонн глицерина. Существует опасность взрыва, пожару присвоен третий ранг опасности, уточняет издание Kazanfirst.ru.
Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.