В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
21 минуту назад

На режимном предприятии в Казани произошел пожар

Елена Прошина

В Казани в субботу вечером, 28 мая, произошел пожар на заводе по производству синтетических моющих средств «Нэфис Косметикс» (бренды Sorti, AOS, BiMAX, «Биолан»). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУМЧС России по Татарстану.

На режимном предприятии в Казани произошел пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 18.02 поступило сообщение о пожаре на территории АО "Нефис Косметикс" (предприятие по производству синтетических моющих средств) по улице Тукая, 152, в Казани. Дым из-под кровли отдельно стоящего здания», - отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что предприятие является режимным.

Внутри расположенного в центре Казани здания может находиться порядка 40 тонн глицерина. Существует опасность взрыва, пожару присвоен третий ранг опасности, уточняет издание Kazanfirst.ru.

Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

Происшествия,МЧС России,Нэфис косметикс,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители