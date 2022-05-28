На режимном предприятии в Казани произошел пожар

В Казани в субботу вечером, 28 мая, произошел пожар на заводе по производству синтетических моющих средств «Нэфис Косметикс» (бренды Sorti, AOS, BiMAX, «Биолан»). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУМЧС России по Татарстану.