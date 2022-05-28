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1 час назад

В "Нэфис Косметикс" заявили о локализации пожара

Реальное времяиещё 2

В пресс-службе предприятия по производству синтетических моющих средств "Нэфис Косметикс" "Реальному времени" сообщили о локализации пожара на складе макулатуры и гофропродукции.

В "Нэфис Косметикс" заявили о локализации пожара
Фото: Реальное времяРеальное время

Пожар не усиливается, он локализован, отметили в компании.

По словам корреспондента "Реального времени", находящегося на месте, на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и Сары Садыковой чувствуется отчетливый запах гари.

Сегодня в 18.02 в МЧС поступило сообщение о возгорании одного из зданий на территории "Нэфис Косметикс". Как рассказали в пресс-службе организации, огонь вспыхнул на складе макулатуры. Опасности для экологии и других зданий нет. О пострадавших также не сообщается.

В пресс-службе Минэкологии Татарстана отметили, что в Казани не зафиксировали превышения концентраций вредных веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данным АСКЗА (автоматические станции контроля за атмосферным воздухом).

Происшествия,Сара Садыкова,Нэфис косметикс,
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