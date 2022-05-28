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40 минут назад

Тепловоз следующего в Москву пассажирского поезда загорелся в Волгоградской области – СМИ

Москва24иещё 2

Тепловоз пассажирского поезда "ВолгоградМосква" загорелся на станции Арчеда в Волгоградской области, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Загорелся следовавший в Москву тепловоз пассажирского поезда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация о возгорании поступила 18:50. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Тепловоз отцепили от пассажирских вагонов. В результате никто не пострадал.

Ранее один человек погиб при пожаре на складе на юге Москвы в районе Москворечье-Сабурово. В МЧС сообщили о ликвидации возгорания.

Пожар произошел на Котляковской улице Москвы. Огонь распространился на площади в 350 квадратных метров. По данным экстренных служб, в помещении хранились горюче-смазочные материалы и резинотехнические изделия.

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