Загорелся следовавший в Москву тепловоз пассажирского поезда

Тепловоз пассажирского поезда "Волгоград – Москва" загорелся на станции Арчеда в Волгоградской области, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник.

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Информация о возгорании поступила 18:50. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Тепловоз отцепили от пассажирских вагонов. В результате никто не пострадал.

Ранее один человек погиб при пожаре на складе на юге Москвы в районе Москворечье-Сабурово. В МЧС сообщили о ликвидации возгорания.