Бывшего охранника министра обороны СССР обманули на миллионы рублей

Сообщается, что в августе 2018 года гендиректор одной из компаний вместе с двумя компаньонами взяли в долг у полковника в отставке 52 миллиона рублей якобы для выполнения госконтракта. Коммерсанты должны были вернуть эти деньги до конца года, однако вернули экс-охраннику меньше половины суммы. В 2019 году бизнесмены взяли у потерпевшего еще 13 миллионов рублей для заключения контрактов. В течение трех лет эти деньги так и не вернули, а его просьбы игнорировали.