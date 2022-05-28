Брат Хабиба Нурмагомедова с пистолетом напал на египтянина

Двоюродный брат Хабиба угрожал пистолетом египетскому студенту

Фото: ТАСС ТАСС

Камиль Амиргамзаев, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, попал в РОВД Махачкалы за нападение на египтянина. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, на днях компания зарубежных студентов Дагестанского медуниверситета возвращалась в общежитие. Один из них, египтянин Юсеф, после игры в футбол не переодел форму и шел по улице города в шортах.

Его внешний вид не понравился Камилю Амиргамзаеву и он решил сделать египтянину замечание о недопустимости хождения в спортивной одежде по городу. Свои слова он «подкрепил, ударив лбом и приставив пистолет к голове студента». После этого «компания Камиля погрузилась обратно в свою машину и умчала».

Сразу после инцидента Юсеф отнес заявление в советский РОВД Махачкалы. Сотрудники не зафиксировали у него каких-либо телесных повреждений, но заявление все же приняли.