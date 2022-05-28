В Самаре от взрыва детонатора 19-летнему жителю оторвало пальцы рук

В Самаре в результате взрыва детонатора 19-летнему местному жителю оторвало пальцы рук. Об этом сообщает портал 63.ru со ссылкой на пострадавшего.

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Инцидент произошел 25 мая 2022 года в лесу на пересечении Волжского шоссе и Демократической улицы. Молодой человек выехал в лес со своим отцом собрать ландыши.

Во время прогулки мужчина заметил алюминиевую трубку и решил посмотреть, что это. Местный житель взял предмет в руку и стал рассматривать его. Через несколько секунд трубка взорвалась в руках молодого человека.

В результате происшествия пострадавший потерял пальцы руки. Семья вызвала скорую помощь, однако сориентировать водителя в лесу было трудно. Мужчина посадил сына в машину и доехал до строений, у которых был адрес. После приезда скорой помощи молодой человек был госпитализирован в больницу.