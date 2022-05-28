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23 минуты назад

Летевший из Стамбула в Москву самолет развернулся перед границей с Россией

Илья Родин

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший по маршруту Стамбул-Москва, совершил незапланированную посадку в аэропорту Вильнюса. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Летевший из Стамбула в Москву самолет развернулся перед границей с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что, до приземления в столице Литвы, борт около часа кружил над Витебской областью, недалеко от границы с Россией.

Во время нахождения в воздушном пространстве Белоруссии экипаж самолета обнаружил техническую неисправность. Командир судна сообщил об этом диспетчеру и «принял решение следовать на незапланированный аэродром Вильнюс», уточняет Telegram-канал «Авиаторщина».

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Журналисты канала отметили, что борт мог приземлиться в любом ближайшем российском аэропорту. Но это привело бы к значительным проблемам, так как в России из-за санкций запрещено техническое обслуживание зарубежных лайнеров. С учетом этого, экипаж принял решение сесть в Литве.

Происшествия,Turkish Airlines,
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