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23 минуты назад

В Екатеринбурге американка сожгла новый «Лексус» делового партнера

Майк Габриелян

В Екатеринбурге гражданка США в парике и накладных усах сожгла новый «Лексус» бывшего делового партнера. Так она отомстила ему за лишение доли в бизнесе. Об инциденте сообщает главное управление МВД РФ по Свердловской области.

В Екатеринбурге американка сожгла новый «Лексус» делового партнера
Фото: ТАССТАСС

Известно, что 48-летняя женщина, имеет двойное гражданство и проживает в штате Орегон. Она подозревается в поджоге автомобиля «Лексус NX 200» 2021 года выпуска, принадлежащего ее бывшему партнеру по бизнесу. В полиции считают, что «на ее счету могут быть другие аналогичные криминальные эпизоды».

«Лексус» загорелся ночью 22 мая на улице Победы. Специалисты пришли к мнению, что это был поджог. Ущерб, причиненный владельцу иномарки, составил более 3 миллионов рублей.

«Было установлено, что к ЧП может иметь отношение женщина, которая является бывшим партнером по бизнесу хозяина машины. 25 мая полицейским удалось задержать ее прямо в аэропорту Кольцово при посадке на рейс в Казахстан, оттуда она должна была улететь в Америку», - отметил представитель главка Валерий Горелых.

По его словам, задержанная признала причастность к инциденту. Она рассказала, что ранее у нее и потерпевшего был совместный бизнес в сфере купли-продажи недвижимости. Однако из-за действия партнера она лишилась своей доли. Затем бизнесвумен уехала за границу, где «вынашивала план мести». В мае 2022 года она вернулась в Екатеринбург и, как предполагается, умышленно уничтожила дорогостоящую машину.

«Мстительница тщательно готовилась к своим актам возмездия. Чтобы ее не опознали, она, словно матерый шпион, одевалась в мужскую одежду, использовала парики и накладные усы. Весь этот маскарад был найден сыщиками в ее багаже», - добавили в полиции.

Для поджога женщина использовала горючую смесь и фитиль. Сейчас подозреваемая находится под стражей. За умышленное уничтожение чужого имущества ей грозит срок до пяти лет.

Происшествия,Валерий Горелых,МВД России,Аэропорт Кольцово,
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