Рецидивист изнасиловал 14-летнюю девочку в съемной квартире Петербурга

Ранее судимый 43-летний житель Ленинградской области заманил в квартиру школьницу и надругался над ней. С заявлением в правоохранительные органы обратился отец девочки, сообщает Piter.Tv.

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Инцидент произошел в ночь на 26 мая, со слов отца девочки, незнакомец уговорил ее пойти с ним в съемную квартиру, где, применив физическую силу, изнасиловал. Школьница вместе с родителями обратилась в больницу, врачи обнаружили на ее теле многочисленные гематомы и следы насилия.

«В полиции мужчина пояснил, что неизвестный заманил его дочь в съемную квартиру в доме 11 по проспекту Мечникова, где совершил с девочкой насильственные действия сексуального характера», — рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Насильника нашли быстро, им оказался ранее судимый мужчина, он 12 раз попадал за решетку за совершение грабежей и краж. Возбуждено уголовное дело, насильник взят под стражу.