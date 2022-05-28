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8 минут назад

В Петербурге рецидивист заманил в съемную квартиру 14-летнюю девочку и изнасиловал

Газета.Ru

Ранее судимый 43-летний житель Ленинградской области заманил в квартиру школьницу и надругался над ней. С заявлением в правоохранительные органы обратился отец девочки, сообщает Piter.Tv.

Рецидивист изнасиловал 14-летнюю девочку в съемной квартире Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в ночь на 26 мая, со слов отца девочки, незнакомец уговорил ее пойти с ним в съемную квартиру, где, применив физическую силу, изнасиловал. Школьница вместе с родителями обратилась в больницу, врачи обнаружили на ее теле многочисленные гематомы и следы насилия.

«В полиции мужчина пояснил, что неизвестный заманил его дочь в съемную квартиру в доме 11 по проспекту Мечникова, где совершил с девочкой насильственные действия сексуального характера», — рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Насильника нашли быстро, им оказался ранее судимый мужчина, он 12 раз попадал за решетку за совершение грабежей и краж. Возбуждено уголовное дело, насильник взят под стражу.

Ранее сообщалось о том, что россиянка, которая продавала своего 5-летнего сына педофилам, получила 16 лет тюрьмы.

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