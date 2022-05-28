В РФ проверят информацию о скрытых в европейских банках счетах Чубайса

Российские силовики намерены проверить информацию о скрытых в европейских банках счетах экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, покинувшего Россию. Представители силовых структур РФ в том числе опрашивают свидетелей из окружения отечественного экс-чиновника.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

Как пишет в субботу, 28 мая, ТАСС со ссылкой на собственные источники, сумма иностранной валюты на скрытых европейских счетах Чубайса может достигать нескольких миллиардов долларов. При этом собеседники издания не уточнили, в каких банках могут храниться деньги бывшего главы «Роснано». По данным силовиков, эти средства могли быть получены незаконным путем.

При этом информационное агентство не располагает официальными комментариями российских силовых структур и представителей Чубайса по данному вопросу.

В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет желания и возможностей следить за жизнью экс-руководителя «Роснано».