В Мехико упал воздушный шар с туристами

Воздушный шар с туристами из Перу и США упал в пятницу в районе населенного пункта Акольман в штате Мехико. Пострадали по меньшей мере шесть человек, находившихся на борту летательного аппарата, сообщило муниципальное управление по чрезвычайным ситуациям.
"Трое граждан США и трое перуанцев были доставлены в районную больницу Ахапуско, двое из них получили тяжелые травмы", - цитирует на своем сайте газета "Миленио" заявление властей.
Инцидент произошел в ходе экскурсии над районом, где расположены всемирно известные пирамиды Теотиуакана.
Сведений о возможных причинах случившегося пока обнародовано не было.