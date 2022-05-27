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16 минут назад

В Мехико упал воздушный шар с иностранными туристами

ТАСС

Воздушный шар с туристами из Перу и США упал в пятницу в районе населенного пункта Акольман в штате Мехико. Пострадали по меньшей мере шесть человек, находившихся на борту летательного аппарата, сообщило муниципальное управление по чрезвычайным ситуациям.

В Мехико упал воздушный шар с туристами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Трое граждан США и трое перуанцев были доставлены в районную больницу Ахапуско, двое из них получили тяжелые травмы", - цитирует на своем сайте газета "Миленио" заявление властей.

Инцидент произошел в ходе экскурсии над районом, где расположены всемирно известные пирамиды Теотиуакана.

Сведений о возможных причинах случившегося пока обнародовано не было.

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