В Мехико упал воздушный шар с туристами

Воздушный шар с туристами из Перу и США упал в пятницу в районе населенного пункта Акольман в штате Мехико. Пострадали по меньшей мере шесть человек, находившихся на борту летательного аппарата, сообщило муниципальное управление по чрезвычайным ситуациям.