Иран задержал два греческих танкера

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали два греческих танкера. Об этом сообщает в пятницу агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу структуры. Отмечается, что задержание произошло в водах Персидского залива.

Фото: © AP Photo/Vahid Salemi © AP Photo/Vahid Salemi

МИД Греции резко осудил захват Ираном двух судов, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой греческого внешнеполитического ведомства.

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"По указанию министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса генеральный секретарь МИД Фемистоклис Демирис только что выразил решительный протест послу Ирана в Афинах в связи с насильственным захватом двух кораблей под греческим флагом в Персидском заливе". "Вышеуказанные действия по существу эквивалентны актам пиратства", - говорится в заявлении.

"Генеральный секретарь решительно осудил эти акты, противоречащие основным нормам международного права и международного судоходства. Он призвал к немедленному освобождению судов и их экипажей. Он также подчеркнул, что эти действия окажут особенно негативное влияние на двусторонние отношения, а также на отношения между ЕС и Ираном", - отметили в МИД.

"Ранее сегодня вертолет ВМС Ирана приземлился на судно Delta Poseidon под греческим флагом, находившееся в международных водах (22 морских мили от побережья Ирана) в Персидском заливе. Затем вооруженные люди захватили экипаж корабля, в том числе двух граждан Греции", - говорится в документе.

Сообщается, что аналогичный инцидент произошел на другом судне под греческим флагом, на борту которого находились семь греческих граждан и которое шло поблизости от побережья Ирана. Название этого судна не приводится.

МИД уже проинформировал Европейскую службу внешних связей, Международную морскую организацию, а также союзников и партнеров Греции.

"В свете вышеизложенного Министерство иностранных дел советует гражданам Греции воздержаться от поездок в Иран. Суда под греческим флагом призываются следовать инструкциям Министерства морского флота и островной политики Греции, с которым МИД находится в тесной координации и постоянной связи", - заключили в ведомстве.

"Карательные меры"

Ранее в пятницу агентство Nournews сообщило, что власти Ирана решили принять ответные "карательные меры" в отношении Греции за задержание танкера, перевозившего иранскую нефть.