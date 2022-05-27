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18 минут назад

На финалистку конкурса «Мисс Россия 2015» уголовное дело за ДТП с ребенком

Елена Прошина

На финалистку конкурса «Мисс Россия 2015» Марию Тугускину возбудили уголовное дело после того, как она сбила 10-летнего мальчика в Москве на пешеходном переходе. Как сообщает StarHit, ей вменяют нарушение ПДД и эксплуатацию транспортного средства, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

На финалистку конкурса «Мисс Россия» завели уголовное дело
Фото: соцсети соцсети

Сама Тугускина рассказывала, что после аварии сделала все, что положено в такой ситуации.

«Я ехала по улице Ефремова, там скверик, и ребенок вылетел... Не ожидала, но все равно надо было притормозить. Я задним колесом его задела, он с велика упал, ногу поранил, есть подозрение, что перелом», — рассказала она.

На место происшествия приехала полиция, следователи и ДПС. Модель не пыталась сбежать с места происшествия и оказывала всяческое содействие правоохранителям, а после довезла ребенка до дома, где ему вызвали скорую. Врачи заявили, что травмы не угрожают жизни.

Напомним, что в 2015 году Тугускина вошла в число 50 финалисток конкурса «Мисс Россия». Жюри отобрали 10 представительниц для дальнейшего участия, куда вошла и модель, однако взять первое место ей не удалось.

Происшествия,ГИБДД,
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