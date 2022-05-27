В Хабаровском крае из-за отравления умерли двое младенцев-близнецов

Двое младенцев-близнецов умерли в Николаевске-на-Амуре от отравления. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, возбуждено уголовное дело.

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"Следователями следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области будут установлены все причины смерти детей в рамках расследования уголовного дела, которое возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказали в пресс-службе.

Трагедия произошла в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Что именно стало причиной отравления детей, не уточняется. Следователи на данный момент проводят экспертизы в рамках расследования.