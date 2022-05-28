В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
36 минут назад

Двоих российских полицейских уволили из МВД за пытки задержанных

Lenta.ruиещё 1

Двоих транспортных полицейских уволили из органов за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба линейного управления МВД России на транспорте по Забайкалью, текст ведомства цитирует Chita.ru.

Двоих полицейских уволили за пытки задержанных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, в январе этого года экс-стражи порядка незаконно применяли физическую силу к задержанным для того, чтобы выбить из них признания. Как пишет издание, они пытали «случайных прохожих». Позже в отношении бывших сотрудников МВД возбудили дело.

Ранее сообщалось, что на Камчатке бывшего замначальника отдела МВД осудили за взятки свежей рыбой и деньгами. Также ему назначили штраф в размере пяти миллионов рублей, запретили занимать должности в органах правопорядка и лишили специального звания капитана полиции.

Происшествия,МВД России,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители