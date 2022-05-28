Двоих полицейских уволили за пытки задержанных

Двоих транспортных полицейских уволили из органов за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба линейного управления МВД России на транспорте по Забайкалью, текст ведомства цитирует Chita.ru.

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По предварительным данным, в январе этого года экс-стражи порядка незаконно применяли физическую силу к задержанным для того, чтобы выбить из них признания. Как пишет издание, они пытали «случайных прохожих». Позже в отношении бывших сотрудников МВД возбудили дело.