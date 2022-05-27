В Бурятии после чаепития в школе отравился 31 человек

"26 и 27 мая в Гусиноозерскую центральную районную больницу за медицинской помощью в связи с острой кишечной инфекцией обратились 16 детей, один подросток и 14 взрослых местных жителей, которые после осмотра госпитализированы с диагнозом - сальмонеллез. Симптомы заболевания стали проявляться после чаепития в школе, организованного в связи с окончанием учебного года. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.