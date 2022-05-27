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32 минуты назад

В Бурятии после чаепития в школе отравился 31 человек

ТАССиещё 4

Следственные органы Бурятии начали проверку по факту отравления 17 детей и 14 взрослых после чаепития в одной из школ Селенгинского района республики. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального следственного управления СК России.

В Бурятии после чаепития в школе отравился 31 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"26 и 27 мая в Гусиноозерскую центральную районную больницу за медицинской помощью в связи с острой кишечной инфекцией обратились 16 детей, один подросток и 14 взрослых местных жителей, которые после осмотра госпитализированы с диагнозом - сальмонеллез. Симптомы заболевания стали проявляться после чаепития в школе, организованного в связи с окончанием учебного года. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 25 мая в Новоселенгинской школе-интернате среднего общего образования родителями и преподавателями для учеников 9-х и 11-х классов в связи с окончанием учебного года было организовано чаепитие.

"Продукты, в том числе заправленные салаты и другие закуски, были приобретены в продуктовых магазинах, горячие блюда - приготовили в школьной столовой, - уточнили в следственном управлении. - После употребления продуктов большинство детей и взрослых почувствовали недомогание и в последующие дни стали обращаться за медицинской помощью".

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Остатки еды изъяты для лабораторных исследований.

Происшествия,Следственный комитет,
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