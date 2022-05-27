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19 минут назад

В Татарстане гробовщики подрались во время копания могилы

Газета.Ru

В Набережных Челнах между представителями похоронного агентства и сотрудниками местного кладбища произошла драка. Об этом сообщает портал KazanFirst.

Гробовщики подрались во время копания могилы в Татарстане
Фото: ТАССТАСС

По данным портала runews24, сотрудники похоронного агетства «Память» прибыли на территорию кладбища, чтобы подготовить могилу для усопшего. Там представители организации столкнулись с работниками кладбища, с которыми завязалась драка на почве раздела территории.

По данным источника, конфликт между агентством «Память» и директором кладбища Ришатом Шайхулловым продолжается с 2020 года. После сообщений о том, что Шайхуллов заставлял родственников покойных отказываться от услуг агентства, угрожая не хоронить тела усопших, в отношении него началось судебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что в России цены на захоронение выросли практически на треть с конца февраля из-за подорожания основных работ и материалов.

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