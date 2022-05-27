Гробовщики подрались во время копания могилы в Татарстане

В Набережных Челнах между представителями похоронного агентства и сотрудниками местного кладбища произошла драка. Об этом сообщает портал KazanFirst.
По данным портала runews24, сотрудники похоронного агетства «Память» прибыли на территорию кладбища, чтобы подготовить могилу для усопшего. Там представители организации столкнулись с работниками кладбища, с которыми завязалась драка на почве раздела территории.
По данным источника, конфликт между агентством «Память» и директором кладбища Ришатом Шайхулловым продолжается с 2020 года. После сообщений о том, что Шайхуллов заставлял родственников покойных отказываться от услуг агентства, угрожая не хоронить тела усопших, в отношении него началось судебное разбирательство.
Ранее сообщалось, что в России цены на захоронение выросли практически на треть с конца февраля из-за подорожания основных работ и материалов.