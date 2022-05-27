23-летний уроженец Кабардино-Балкарии воспользовался ситуацией, что в вагоне не было свидетелей. Он подошел к спящему человеку и аккуратно забрал у него аппарат. Полицейские задержали молодого человека. Свою вину он признал и сообщил, что продал свою добычу за 33 тысячи рублей, уточняет источник.