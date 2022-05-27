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1 час назад

Вор украл у пассажира электрички телефон за 82 тысячи рублей. Видео

Александр Кузьмин

В электропоезде «Москва – Нара» мужчина украл у спящего пассажира мобильный телефон стоимостью 82 тысячи рублей. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал «Москва 24».

23-летний уроженец Кабардино-Балкарии воспользовался ситуацией, что в вагоне не было свидетелей. Он подошел к спящему человеку и аккуратно забрал у него аппарат. Полицейские задержали молодого человека. Свою вину он признал и сообщил, что продал свою добычу за 33 тысячи рублей, уточняет источник.

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