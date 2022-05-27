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30 минут назад

Появились подробности о массовой драке россиян и египтян на стройке

Lenta.ru

В массовой драке, которая произошла между россиянами и египтянами на стройке в Калуге, пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Калужской области.

Появились подробности о массовой драке россиян и египтян на стройке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате произошедшего четырем гражданам причинены телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет», — объяснили в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе МВД по региону добавили, что все участники драки были установлены. На данный момент проводится проверка в порядке статей 144, 145 УПК России.

Россияне устроили массовую драку с египтянами из-за туалетов под Калугой

Об инциденте в общежитии стало известно 27 мая. Россияне пожаловались, что египтяне шумели и постоянно засоряли туалеты. Конфликт начался в здании общежития, но позже переместился на улицу. По предварительным данным, в драке приняли участие 20 россиян и 30 граждан Египта.

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