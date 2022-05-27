Житель Москвы прострелил ногу шумевшему в подъезде мужчине

Житель Москвы прострелил ногу мужчине за шум в подъездеНа севере Москвы местный житель выстрелил в шумевшего в подъезде мужчину, который мешал ему.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел 26 мая на улице Пришвина. В полицию сообщили о конфликте нескольких мужчин на шестом этаже. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что между 25-ти и 26-летними мужчинами и жильцом одной из квартир произошла драка, которая закончилась стрельбой: жилец выхватил пистолет и выстрелил в одного из молодых людей.