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45 минут назад

Житель Москвы прострелил ногу шумевшему в подъезде мужчине

ЧП Столица

Житель Москвы прострелил ногу мужчине за шум в подъездеНа севере Москвы местный житель выстрелил в шумевшего в подъезде мужчину, который мешал ему.

Житель Москвы прострелил ногу шумевшему в подъезде мужчине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел 26 мая на улице Пришвина. В полицию сообщили о конфликте нескольких мужчин на шестом этаже. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что между 25-ти и 26-летними мужчинами и жильцом одной из квартир произошла драка, которая закончилась стрельбой: жилец выхватил пистолет и выстрелил в одного из молодых людей.

Оказалось, что все произошло из-за шума, который шел от молодых людей. Это не понравилось 45-летнему жильцу, который и решил угомонить шумевших выстрелом. 26-летнего пострадавшего госпитализировали с ранением бедра.

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