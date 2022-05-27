Часть фасада обрушилась у элитного московского ЖК

На северо-западе Москвы в элитном ЖК «Алые паруса» обвалилась облицовка фасада. Об этом пишут «Новые известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Фасад пострадал у дома 79 на улице Авиационная. Облицовка рухнула на припаркованные внизу автомобили. Инцидент произошел вечером 26 мая. В момент ЧП людей рядом с домом не было, поэтому никто не пострадал.

Как поясняют очевидцы, вокруг здания была натянута красная сетка, однако она не спасла автомобили от разрушений. Прокуратура уже начала проверку.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований жилищного законодательства, в том числе соблюдению порядка содержания, эксплуатации и обслуживания жилого дома, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в этом ЖК погибла дочь телеведущего Евгения Кочергина. В январе 2016 года кабина лифта сорвалась с седьмого этажа жилого комплекса. После трагедии в ЖК сменили лифтовую службу.дания была натянута красная сетка, однако она не спасла автомобили от разрушений. Прокуратура уже начала проверку.