Производственное здание загорелось на юге Москвы

В пятницу, 27 мая, на юге Москвы произошел пожар в производственном здании. Об этом сообщают «Известия».
По данным газеты, загорелась крыша здания, расположенного на Котляковской улице в районе Москворечье-Сабурово.
Площадь пожара составляет около 350 квадратных метров (по данным агентства «Москва», сто квадратных метров).
Информации о жертвах и пострадавших нет.
Источника агентства «Москва» в экстренных службах заявил, что в здании обрушилась кровля. Пожарным удалось локализовать возгорание.
24 мая пожар произошел на территории храма Петра и Павла в столичном районе Лефортово. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал