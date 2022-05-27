Производственное здание загорелось на юге Москвы

В пятницу, 27 мая, на юге Москвы произошел пожар в производственном здании. Об этом сообщают «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

По данным газеты, загорелась крыша здания, расположенного на Котляковской улице в районе Москворечье-Сабурово.

Площадь пожара составляет около 350 квадратных метров (по данным агентства «Москва», сто квадратных метров).

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Источника агентства «Москва» в экстренных службах заявил, что в здании обрушилась кровля. Пожарным удалось локализовать возгорание.