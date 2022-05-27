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14 минут назад

Крупный пожар начался в производственном здании на юге Москвы

Мария Иванова

В пятницу, 27 мая, на юге Москвы произошел пожар в производственном здании. Об этом сообщают «Известия».

Производственное здание загорелось на юге Москвы
Фото: ТАССТАСС

По данным газеты, загорелась крыша здания, расположенного на Котляковской улице в районе Москворечье-Сабурово.

Площадь пожара составляет около 350 квадратных метров (по данным агентства «Москва», сто квадратных метров).

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Источника агентства «Москва» в экстренных службах заявил, что в здании обрушилась кровля. Пожарным удалось локализовать возгорание.

24 мая пожар произошел на территории храма Петра и Павла в столичном районе Лефортово. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал

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