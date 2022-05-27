Опубликовано видео окутанного сильным смогом Красноярска

«По данным синоптиков, в ближайшие несколько дней в крае будет наблюдаться высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Кроме того, в регионе практически на всей территории введен особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня, в том числе для выжигания травы и мусора. Также действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. В связи с этим доступ туда для граждан запрещен», – говорится в сообщении ведомства.