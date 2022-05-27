Опубликовано видео окутанного сильным смогом Красноярска

Красноярск заволокло сильным смогом. Из-за бушующих в регионе лесных пожаров город накрыло дымкой. Об этом сообщает МИЦ «Известия» в своем официальном Telegram-канале, в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.
Местные жители жалуются на странный неприятный запах и плохую видимость. Как уточняет ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в период с 27 по 29 мая в центральных и юных районах ожидается пожарная опасность.
«По данным синоптиков, в ближайшие несколько дней в крае будет наблюдаться высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Кроме того, в регионе практически на всей территории введен особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня, в том числе для выжигания травы и мусора. Также действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. В связи с этим доступ туда для граждан запрещен», – говорится в сообщении ведомства.