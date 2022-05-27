В Прикамье грузовик снес пешеходный мост

Водитель грузового автомобиля не опустил кузов и снес надземный пешеходный переход на трассе Пермь-Екатеринбург. Об этом со ссылкой на источник в Упрдор «Прикамье» пишет «Коммерсант».
По данным издания, инцидент произошел около пяти утра возле населенного пункта Байболовка.
Водитель забыл опустить кузов и снес еще не введенную в эксплуатацию пешеходную конструкцию. Мост обрушился на грузовик.
«В результате ДТП водитель КАМАЗа, 1978 года рождения, получил различные травмы и был доставлен в больницу. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», - заявили в МВД Прикамья.
Сообщение в МЧС поступило через несколько минут после ДТП — оперативные службы на время организовали объезд участка аварии через Платошино и Кукуштан, но к 08:00 восстановили движение по трассе, пишет 59.ru.
Ранее в Подмосковье самосвал обрушил мост кузовом, случайно поднявшимся во время движения. Серьезное ДТП случилось в Балашихе, на 30-м километре Горьковского шоссе.