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22 минуты назад

В Прикамье грузовик снес пешеходный мост

Алиса Селезнёва

Водитель грузового автомобиля не опустил кузов и снес надземный пешеходный переход на трассе Пермь-Екатеринбург. Об этом со ссылкой на источник в Упрдор «Прикамье» пишет «Коммерсант».

В Прикамье грузовик снес пешеходный мост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, инцидент произошел около пяти утра возле населенного пункта Байболовка.

Водитель забыл опустить кузов и снес еще не введенную в эксплуатацию пешеходную конструкцию. Мост обрушился на грузовик.

«В результате ДТП водитель КАМАЗа, 1978 года рождения, получил различные травмы и был доставлен в больницу. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», - заявили в МВД Прикамья.

Сообщение в МЧС поступило через несколько минут после ДТП — оперативные службы на время организовали объезд участка аварии через Платошино и Кукуштан, но к 08:00 восстановили движение по трассе, пишет 59.ru.

Ранее в Подмосковье самосвал обрушил мост кузовом, случайно поднявшимся во время движения. Серьезное ДТП случилось в Балашихе, на 30-м километре Горьковского шоссе.

Происшествия,Коммерсант,
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