Самолет Минобороны Хорватии сел без выпущенных шасси

Противопожарный самолет Министерства обороны Хорватии AT-802 в четверг приземлился на взлетно-посадочную полосу на военной базе в Земунике, расположенной в Задарской жупании (административно-территориальная единица в южной части страны) без выпуска шасси, на имеющиеся поплавки. Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA.
По его данным, самолет осуществлял тренировочный полет, и при его завершении, по пока неустановленным причинам, шасси в ходе посадки не вышли.
Отмечается, что в результате нештатной ситуации никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются возможные причины происшествия, а также проводится подсчет материального ущерба самолету.