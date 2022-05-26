Самолет Минобороны Хорватии сел без выпущенных шасси

Противопожарный самолет Министерства обороны Хорватии AT-802 в четверг приземлился на взлетно-посадочную полосу на военной базе в Земунике, расположенной в Задарской жупании (административно-территориальная единица в южной части страны) без выпуска шасси, на имеющиеся поплавки. Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA.

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По его данным, самолет осуществлял тренировочный полет, и при его завершении, по пока неустановленным причинам, шасси в ходе посадки не вышли.