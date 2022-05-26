Черные риелторы утопили в реке россиянку и сожгли ее мужа ради квартиры

Ярославский областной суд приговорил к срокам от 19 до 20 лет трех черных риелторов по делу о двойном убийстве и мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

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По данным следствия, весной 2019 года сообщники решили обманом заставить собственницу двух квартир в Ярославле продать жилье, а деньги разделить между собой. Для этого они сначала подружились с женщиной, а в сентябре 2019 года утопили ее в реке Нерль в Тверской области. Позже тело россиянки обнаружили спортсмены-аквалангисты.

Затем один из риелторов убедил соучастниц, что им также нужно убить мужа погибшей. Сообщницы напоили супруга хозяйки жилья алкоголем со снотворным, вывезли его в Гаврилов-Ямский район, облили бензином и подожгли. От полученных травм мужчина скончался.

Затем злоумышленники нашли покупателя на квартиры, подписали от имени погибшей договоры купли-продажи и благодаря знакомству с сотрудницей МФЦ подали документы на регистрацию сделок. После это право собственности на жилье перешло к покупателю.