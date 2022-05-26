Человек погиб из-за взрыва телевизора в Подмосковье

Причиной пожара в пятиэтажке в подмосковном Раменском стал взрыв телевизора. Как сообщает Telegram-канал «112», один человек погиб, еще семеро обратились за медицинской помощью.

На текущий момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение, тушение возгорания продолжается.

Напомним, что пожар произошел в доме на улице Гурьева, 15/1. Огонь начал распространяться из квартиры на втором этаже, откуда перекинулся на этаж выше. Площадь возгорания составляет около 30 квадратных метров.

Изначально СМИ сообщили, что причиной инцидента стал взрыв бытового газа, однако позднее информацию опровергли — строение не газифицировано. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.