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26 минут назад

Человек погиб из-за взрыва телевизора в Подмосковье

Елена Прошина

Причиной пожара в пятиэтажке в подмосковном Раменском стал взрыв телевизора. Как сообщает Telegram-канал «112», один человек погиб, еще семеро обратились за медицинской помощью.

На текущий момент пожарным удалось ликвидировать открытое горение, тушение возгорания продолжается.

Напомним, что пожар произошел в доме на улице Гурьева, 15/1. Огонь начал распространяться из квартиры на втором этаже, откуда перекинулся на этаж выше. Площадь возгорания составляет около 30 квадратных метров.

В жилом доме в Раменском прогремел взрыв

Изначально СМИ сообщили, что причиной инцидента стал взрыв бытового газа, однако позднее информацию опровергли — строение не газифицировано. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее, 23 мая, трое взрослых и двое детей погибли при пожаре в доме в подмосковном Пушкино. Причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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