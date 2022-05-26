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22 минуты назад

СК возобновил проверку по факту смерти националиста Тесака

Газета.Ru

Следственный комитет по Челябинской области возобновил проверку по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

СК возобновил проверку по факту смерти националиста Тесака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. По данным Следственного комитета, смерть Тесака не носила криминального характера, однако его родственники подвергают версию о суициде сомнению.

В январе кассационный суд постановил пересмотреть решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти. Его адвокат Алексей Михальчик заявлял, что защита потребует проверить, подвергался ли он в местах лишения свободы пыткам.

В декабре основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что правозащитники проверяют появившуюся информацию об «унижениях» Марцинкевича в тюрьме.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

Происшествия,Алексей Михальчик,Максим Марцинкевич,Владимир Осечкин,Следственный комитет,ФСИН,
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