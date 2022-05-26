СК возобновил проверку по факту смерти националиста Тесака

Следственный комитет по Челябинской области возобновил проверку по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. По данным Следственного комитета, смерть Тесака не носила криминального характера, однако его родственники подвергают версию о суициде сомнению.

В январе кассационный суд постановил пересмотреть решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти. Его адвокат Алексей Михальчик заявлял, что защита потребует проверить, подвергался ли он в местах лишения свободы пыткам.

В декабре основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что правозащитники проверяют появившуюся информацию об «унижениях» Марцинкевича в тюрьме.