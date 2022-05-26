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1 час назад

Приставы взыскали с Google более 7 млрд рублей оборотного штрафа

Газета.Ruиещё 3

Приставы сообщили о полном взыскании с Google более 7,7 млрд рублей оборотного штрафа, об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс» в своем Telegram-канале.

Приставы взыскали с Google более 7 млрд рублей оборотного штрафа
Фото: Paresh Dave/ReutersParesh Dave/Reuters

Суд оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей в декабре прошлого года за повторный отказ ограничить доступ к запрещенной на территории РФ информации. Судебные приставы полностью взыскали штраф, а также 505 млн рублей исполнительского сбора.

Google стала первой в России IT-компанией, получившей оборотный штраф. Компания пыталась подать апелляцию, однако суд отклонил ее в феврале этого года. Срок добровольной уплаты штрафа истек 19 марта 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Google уведомила ряд российских провайдеров об отключении от серверов Google Global Cache. Они используются для ускорения загрузки сервисов Google, в частности, контента YouTube.

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