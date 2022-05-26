Приставы взыскали с Google более 7 млрд рублей оборотного штрафа

Приставы сообщили о полном взыскании с Google более 7,7 млрд рублей оборотного штрафа, об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс» в своем Telegram-канале.

Фото: Paresh Dave/Reuters Paresh Dave/Reuters

Суд оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей в декабре прошлого года за повторный отказ ограничить доступ к запрещенной на территории РФ информации. Судебные приставы полностью взыскали штраф, а также 505 млн рублей исполнительского сбора.

Google стала первой в России IT-компанией, получившей оборотный штраф. Компания пыталась подать апелляцию, однако суд отклонил ее в феврале этого года. Срок добровольной уплаты штрафа истек 19 марта 2022 года.