Россиянам перечислили правила защиты от телефонных мошенников

«Клиенту банка сообщают, что у него по какому-нибудь продукту банка совершаются те или иные действия. Если жертва не использует данный продукт, то ей сообщают, что он был оформлен без ведома. Еще один подход — это человеку сообщают, что денежные средства, которые были похищены, могут быть возвращены, если человек сделает то и то. Если вдруг человек сообщает, что у него никто ничего не воровал, то ему говорят, что он еще не в курсе», — сообщил он.