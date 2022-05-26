Автор блога «Как убить своего мужа» убила супруга

Автор детективного блога «Как убить своего мужа» Нэнси Брофи признана виновной в убийстве мужа Дэниэла Брофи, совершенном в 2018 году, пишет Koin.com.

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Следствие доказало, что Брофи действовала в соответствии с собственной методикой, описанной в блоге.

«Нужно быть организованной, безжалостной и очень умной. В конце концов, убийство должно освободить меня, а не отправить на всю жизнь в тюрьму», - писала Брофи, отмечая, что жена наверняка станет главной подозреваемой в убийстве.

Шеф-повар Дэниел Брофи был найден застреленным на кухне Орегонского кулинарного института, где он преподавал, 2 июня 2018 года. Рядом с его телом были обнаружены две гильзы, но оружие, из которого были произведены выстрелы, полиция не нашла. Более того, пистолет, найденный у супруги Брофи, не совпадал с тем, из которого его застрелили.

На суде женщина призналась, что вручную собирала оружие якобы для исследований, из чего обвинение сделало вывод, что для убийства мужа она также использовала собранное вручную оружие, а потом избавилась от его частей.

Мотивом для убийства стали финансовые трудности. После смерти мужа Брофи получила страховку в размере 1,4 млн долларов.