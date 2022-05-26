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1 час назад

На Украине обвинение запросило по 12 лет тюрьмы двум российским военным

Газета.Ru

Обвинение на Украине в четверг, 26 мая, запросило в отношении двух российских военных избрать меру в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию.

На Украине обвинение запросило по 12 лет тюрьмы двум российским военным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заседание проходит в Полтавской области, где рассматривается дело двух российских военных — Александра Бобыкина и Александра Иванова.

«Решение будет оглашено 31 мая около 11.00 [совпадает с мск]», — уточнила судья.

Подробности уголовных дел в отношении россиян сейчас не приводятся.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Происшествия,В мире,Александр Иванов,Владимир Путин,
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