Полицейская избила подчиненную за плохо выполненную работу

В Чите проводится проверка по факту драки главного делопроизводителя линейного отдела полиции майора Анны Конопинской и подполковника Александры Захаровой. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

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Потасовка произошла из-за недовольства начальницы качеством выполнения работы подчиненной. На теле женщины были обнаружены ссадины и синяки.

Пресс-секретарь отдела полиции рассказала агентству «Чита.Ру», что в отношении обеих сотрудниц сейчас проводится служебная проверка. Для принятия процессуального решения материалы будут переданы в Следственный комитет.