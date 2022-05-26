Полицейская избила подчиненную за плохо выполненную работу

В Чите проводится проверка по факту драки главного делопроизводителя линейного отдела полиции майора Анны Конопинской и подполковника Александры Захаровой. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Потасовка произошла из-за недовольства начальницы качеством выполнения работы подчиненной. На теле женщины были обнаружены ссадины и синяки.
Пресс-секретарь отдела полиции рассказала агентству «Чита.Ру», что в отношении обеих сотрудниц сейчас проводится служебная проверка. Для принятия процессуального решения материалы будут переданы в Следственный комитет.
Ранее сообщалось, что в Приморье две учительницы и выпускница подрались на последнем звонке.