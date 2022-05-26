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57 минут назад

Полицейская из Читы избила подчиненную за плохо выполненную работу

Газета.Ruиещё 1

В Чите проводится проверка по факту драки главного делопроизводителя линейного отдела полиции майора Анны Конопинской и подполковника Александры Захаровой. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Полицейская избила подчиненную за плохо выполненную работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Потасовка произошла из-за недовольства начальницы качеством выполнения работы подчиненной. На теле женщины были обнаружены ссадины и синяки.

Пресс-секретарь отдела полиции рассказала агентству «Чита.Ру», что в отношении обеих сотрудниц сейчас проводится служебная проверка. Для принятия процессуального решения материалы будут переданы в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в Приморье две учительницы и выпускница подрались на последнем звонке.

Происшествия,Александра Захарова,Следственный комитет,
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