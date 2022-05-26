Турецкие спецслужбы задержали главаря ИГ

Главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу аль-Хасан аль-Курейши был задержан турецкими спецслужбами в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: : Kemal Aslan / Reuters : Kemal Aslan / Reuters

По информации местных СМИ, о результатах операции, которая была проведена еще на прошлой неделе, вскоре объявит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сообщается, что она проводилась совместно с Национальной разведывательной организацией Турции и с управлением по борьбе с терроризмом.