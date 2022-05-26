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1 час назад

Турецкие спецслужбы задержали главаря ИГ

Lenta.ru

Главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу аль-Хасан аль-Курейши был задержан турецкими спецслужбами в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

Турецкие спецслужбы задержали главаря ИГ
Фото: : Kemal Aslan / Reuters: Kemal Aslan / Reuters

По информации местных СМИ, о результатах операции, которая была проведена еще на прошлой неделе, вскоре объявит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сообщается, что она проводилась совместно с Национальной разведывательной организацией Турции и с управлением по борьбе с терроризмом.

Абу аль-Хасан аль-Курейши, брат бывшего главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади стал главой ИГ в марте 2022 года. Его настоящее имя — Джума Авад аль-Бадри. По данным западных разведывательных служб, он состоит в различных радикальных иракских группировках с момента военного вторжения Вооруженных сил США в страну в 2003 году.

Происшествия,В мире,Абу Бакр аль-Багдади,Реджеп Эрдоган,Исламское государство,
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