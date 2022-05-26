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1 час назад

В Узбекистане выпускник облил директора школы водой во время последнего звонка

Газета.Ru

В Бухаре одиннадцатиклассник подошел к директору во время последнего звонка и облил из бутылки водой. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство новостей Podrobno.uz».

По данным канала, так выпускник выразил свое недовольство. Ему не вручили грамоту во время праздника.

Как видно на видео, подросток подходит к столу, где сидит женщина и обливает ее водой из бутылки. Директор сразу встает, но подросток делает попытку еще раз плеснуть ей жидкостью в лицо. К школьнику подбегает женщина и отводит его.

Сообщается, что в данный момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем и принимают меры по отношению к школьнику и его родителям.

Ранее сообщалось о том, что школьники из Бурятии отпраздновали последний звонок на проезжей части.

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