В Узбекистане выпускник облил директора школы водой во время последнего звонка

В Бухаре одиннадцатиклассник подошел к директору во время последнего звонка и облил из бутылки водой. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство новостей Podrobno.uz».

По данным канала, так выпускник выразил свое недовольство. Ему не вручили грамоту во время праздника.

Как видно на видео, подросток подходит к столу, где сидит женщина и обливает ее водой из бутылки. Директор сразу встает, но подросток делает попытку еще раз плеснуть ей жидкостью в лицо. К школьнику подбегает женщина и отводит его.

Сообщается, что в данный момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем и принимают меры по отношению к школьнику и его родителям.