Один из похитителей роскошного букета из 101 розы и плюшевого мишки в цветочном магазине в Краснодаре извинился за свой поступок. Об этом сообщает Telegram-канал «Телетайп Краснодара», в распоряжении которого оказалась соответствующая запись. На кадрах мужчина заявляет, что привез денежные средства за украденный товар.