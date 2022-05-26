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1 час назад

Укравший букет из 101 розы из магазина в Краснодаре извинился на видео

Александр Кузьмин

Один из похитителей роскошного букета из 101 розы и плюшевого мишки в цветочном магазине в Краснодаре извинился за свой поступок. Об этом сообщает Telegram-канал «Телетайп Краснодара», в распоряжении которого оказалась соответствующая запись. На кадрах мужчина заявляет, что привез денежные средства за украденный товар.

Инцидент с дерзкой кражей произошел в торговой точке на улице Генерала Трошева. Двое мужчин обманули продавца, заверив, что принесут деньги из машины за приобретенный букет и плюшевую игрушку. Они покинули магазин с товаром и не вернулись.

Происшествия,Видео,
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