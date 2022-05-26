Школьника избили до смерти в трамвае из-за громкого разговора

В Ульяновске трое мужчин избили до смерти 13-летнего школьника в трамвае из-за громкого разговора. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

Фото: ТАСС ТАСС

По сведениям издания, инцидент произошел в вагоне трамвая маршрута №22 в районе остановки «Улица железной дивизии» в центре города. Российский школьник вместе с друзьями громко разговаривал и матерился во время поездки. Такое поведение не устроило пожилого пассажира, он сделал мальчику замечание. Пенсионера поддержали еще двое мужчин.

Один из них сильно толкнул подростка, после этого мальчик ударился о поручень и потерял сознание. Другие пассажиры пытались спасти ребенка до приезда врачей: они делали ему искусственное дыхание и массаж сердца. В это время нападавшие успели убежать.

Родственница погибшего школьника пояснила, что он был единственным ребенком в семье. Он был позитивным и открытым, до случившегося в конфликтах не участвовал.