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40 минут назад

Российского школьника избили до смерти в трамвае из-за громкого разговора

Lenta.ruиещё 3

В Ульяновске трое мужчин избили до смерти 13-летнего школьника в трамвае из-за громкого разговора. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

Школьника избили до смерти в трамвае из-за громкого разговора
Фото: ТАССТАСС

По сведениям издания, инцидент произошел в вагоне трамвая маршрута №22 в районе остановки «Улица железной дивизии» в центре города. Российский школьник вместе с друзьями громко разговаривал и матерился во время поездки. Такое поведение не устроило пожилого пассажира, он сделал мальчику замечание. Пенсионера поддержали еще двое мужчин.

Один из них сильно толкнул подростка, после этого мальчик ударился о поручень и потерял сознание. Другие пассажиры пытались спасти ребенка до приезда врачей: они делали ему искусственное дыхание и массаж сердца. В это время нападавшие успели убежать.

Родственница погибшего школьника пояснила, что он был единственным ребенком в семье. Он был позитивным и открытым, до случившегося в конфликтах не участвовал.

Ранее в Петербурге трое мужчин избили 15-летнего школьника на станции метро «Черная речка». Подростка доставили в больницу, после оказания помощи его отпустили домой. Сотрудники полиции начали разыскивать причастных к его избиению.

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