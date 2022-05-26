Учительницы и выпускница подрались на последнем звонке в городе РФ

Полиция выясняет обстоятельства конфликта между несовершеннолетней и двумя работниками местного образовательного учреждения в приморском поселке Дунай, сообщила замначальника пресс-службы краевого управления МВД Екатерина Хабарова.

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Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в поселке городского типа Дунай во время празднования последнего звонка вспыхнул конфликт между одной из выпускниц и учительницей истории, переросший в драку.

Как уточнили в полиции, 41-летняя жительница поселка обратилась с заявлением о том, что две женщины нанесли травмы ее 17-летней дочери.

«Позже в полицию поступили встречные заявления на противоправные действия несовершеннолетней от гражданок 36 и 35 лет, работников местного образовательного учреждения. Предварительно установлено, что между заявительницами и несовершеннолетней произошел конфликт, переросший в драку», – передает РИА «Новости» Хабаровой.