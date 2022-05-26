На Сахалине произошло сильное землетрясение

Глубина очага составила до 15 километров. Отмечается, что островитяне ощутили на себе подземный толчок. В домах некоторых сахалинцев дребезжала посуда и шаталась мебель. Вместе с тем информации о разрушениях и жертвах землетрясения пока нет.