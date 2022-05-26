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1 час назад

На Сахалине произошло сильное землетрясение

Мир24иещё 3

На Сахалине произошло сильное землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 4,1, сообщает ТАСС.

На Сахалине произошло сильное землетрясение
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Глубина очага составила до 15 километров. Отмечается, что островитяне ощутили на себе подземный толчок. В домах некоторых сахалинцев дребезжала посуда и шаталась мебель. Вместе с тем информации о разрушениях и жертвах землетрясения пока нет.

Напомним, в понедельник землетрясение магнитудой 6,0 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю. Эпицентр стихии находился в Тихом океане в 231 км юго-восточнее города Татэяма в префектуре Тиба с населением около 50 тысяч человек. Очаг залегал на глубине примерно 60 км под земной поверхностью.

Происшествия,Землетрясение,
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