На Сахалине произошло сильное землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 4,1, сообщает ТАСС.
Глубина очага составила до 15 километров. Отмечается, что островитяне ощутили на себе подземный толчок. В домах некоторых сахалинцев дребезжала посуда и шаталась мебель. Вместе с тем информации о разрушениях и жертвах землетрясения пока нет.
Напомним, в понедельник землетрясение магнитудой 6,0 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю. Эпицентр стихии находился в Тихом океане в 231 км юго-восточнее города Татэяма в префектуре Тиба с населением около 50 тысяч человек. Очаг залегал на глубине примерно 60 км под земной поверхностью.