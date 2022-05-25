Россиянин бросил с 20-го этажа бутылку и проломил череп ребенку

25 мая Первореченский районный суд Владивостока избрал меру пресечения 38-летнему хабаровчанину, который сбросил с 20-го этажа стеклянную бутылку и проломил голову шестилетнему ребенку. Мужчину заключат под стражу на один месяц и 27 дней. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу суда.