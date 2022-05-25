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54 минуты назад

Преподавательницу российского вуза осудили за взятки от студентов

Lenta.ru

В Саратове 40-летнюю преподавательницу одного из вузов осудили за получение взяток от студентов за покровительство в учебе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Преподавательницу российского вуза осудили за взятки от студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ей назначили штраф в размере 800 тысяч рублей, а также запретили занимать административные должности в высших учебных заведениях. Россиянка признала вину и раскаялась в содеянном.

По данным ведомства, в период с 13 октября 2016 года по 4 августа 2019 года женщина, занимавшая должность замдекана, получила от девяти учащихся взятки в сумме 257 тысяч рублей. За вознаграждение она помогала им со сдачей зачетов и получением высоких оценок на экзаменах. Для этого подсудимая использовала дружеские и личные связи с другими сотрудниками вуза.

Ранее сообщалось, что в Смоленске ассистента кафедры гистологии осудили на четыре года за взятки от студентов. Мужчина принимал деньги за проставление зачетов, при этом знания студентов он не проверял. Таким образом ему удалось собрать с учащихся 205 тысяч рублей.

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