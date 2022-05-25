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51 минуту назад

В Москве мужчину заподозрили в вымогательстве денег у женщин с сайтов знакомств

Газета.Ru

В Москве задержали отечественного «афериста из Тиндера», который несколько лет выманивал деньги у женщин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Москве задержали отечественного "афериста из Тиндера"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Им оказался Евгений Солониченко, он действовал на сервисах «Баду» и «Мамба». Он знакомился с женщинами, общался с ними и проводил встречи. Однако затем начинал выдумывать истории о похищениях с требованиями о выкупе, попадании в ДТП, поломке автомобиля и так далее. Мужчина просил у спутниц одолжить ему денег, которые он обещал впоследствии вернуть.

Более того, иногда на встречи злоумышленник брал свою дочь, которая затем просила оказать отцу финансовую помощь. Также Солониченко временами менял свои имя и фамилию, чтобы найти новых жертв.

По предварительным данным, жертвами подозреваемого стали как минимум 10 женщин. Одна из них, как пишет Baza, переводила мужчине деньги в течение полутора лет. Другая передала мужчине порядка 1,5 млн руб.

В настоящее время Солониченко заключен под стражу. Известно, что его жена помещена в колонию по уголовному обвинению. Следователи выясняют точное количество жертв злоумышленника, за преступления ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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