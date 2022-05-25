В Москве задержали отечественного «афериста из Тиндера», который несколько лет выманивал деньги у женщин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Им оказался Евгений Солониченко, он действовал на сервисах «Баду» и «Мамба». Он знакомился с женщинами, общался с ними и проводил встречи. Однако затем начинал выдумывать истории о похищениях с требованиями о выкупе, попадании в ДТП, поломке автомобиля и так далее. Мужчина просил у спутниц одолжить ему денег, которые он обещал впоследствии вернуть.

Более того, иногда на встречи злоумышленник брал свою дочь, которая затем просила оказать отцу финансовую помощь. Также Солониченко временами менял свои имя и фамилию, чтобы найти новых жертв.

По предварительным данным, жертвами подозреваемого стали как минимум 10 женщин. Одна из них, как пишет Baza, переводила мужчине деньги в течение полутора лет. Другая передала мужчине порядка 1,5 млн руб.